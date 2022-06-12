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Ankara Valiliği'nden yarın için kritik uyarı!

Ankara Valiliği'nden yarın için kritik uyarı!

Ankara Valiliği, yarın için kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 13 Haziran Pazartesi günü ilimizde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler ankara sel sağanak
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