Ankara'yı karıştıran hacker çetesi çökertildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile 55 siyasetçinin kimlik bilgilerini, cep telefonu numaralarını, e-posta içeriklerini internetten yayan FETÖ ile bağlantılı ‘Börteçine’ adlı siber hacker çetesi çökertildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün 23 Mayıs’ta 7 ilde gerçekleştirdiği ortak operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre polis, kendilerine milliyetçi süsü veren FETÖ’cü hacker çetesiyle ilgili ses getirecek bilgilere ulaştı. ‘Börteçine’ adlı çete, 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra TBMM kurumsal e-mail adreslerine ‘Phishing’ (oltalama) yöntemiyle sızdı. Bu e-maillerden elde edilen ve çoğu, devletin “Gizli” kalması gereken bilgilerinden oluşan çok sayıda belge, çetenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

ŞANTAJ YAPTILAR

FETÖ’cü çetenin işlediği tespit edilen suçlarının şunlar olduğu öğrenildi:

- Bakan ve milletvekillerine ait sosyal medya hesapları hacklenerek bu hesaplara tanımlı olan GSM numaraları ifşa edildi.

- 15 Temmuz sonrası yakalanan FETÖ’cülerin serbest kalmasını, aksi takdirde yeni bir darbe girişiminin olacağını belirterek şantaj yaptılar.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ait kimlik bilgilerini sosyal medyadan paylaştılar.

- MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ait cep telefonu numarasını sosyal medyadan yayınladılar.

- Devletin güvenliği açısından “gizli” kalması gereken bilgileri internet sitelerinden paylaştılar.

- Birçok kuruma, MİT ve Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından gönderilmiş gibi hazırlanan e-postalar yolladılar.

- Ak Parti, CHP, MHP ve HDP’li çok sayıda milletvekilinin e-postalarına girdiler. Milletvekilleri adına Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden sahte paylaşım siteleri oluşturdular. Sitelerin sahiplerine ait kimlik bilgilerini arşivlediler.

55 MÜŞTEKİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de aralarında yer aldığı 55 kişi soruşturma dosyasında ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı. Beş ay boyunca gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamında Y.Y., Ç.E., Y.E., A.Y., M.C., A.C.Ö., A.Ç., S.C.Y., Y.Y., ve O.D. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin, yeni bir darbe girişimi durumunda ‘Cumhuriyet Muhafızları’ adı altında TSK, emniyet, yargı, medya ve siyasi partilere yapılacak atamalara ilişkin şema hazırladığı, görev yapmak üzere ‘sokak istihbaratı’ ekibi kurdukları da ortaya çıkarıldı. Ele geçen belgelerde, 15 Temmuz sonrası olası bir darbe teşebbüsünün başarılı olması halinde görev yapmak üzere kurulan sözde teşkilatlanmanın şemaları da bulundu.