''A''normalleşenler sağolsun! Koronavirüste yeni tedbirler masada!

Kasım başındaki verilere göre gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonu ve yaş grubu yasakları geri gelebilecek.

Tüm Avrupa ülkelerinde koronavirüs vakalarının artmasıyla tekrar ‘alarm’ verilirken, Türkiye’de de yeni önlemler için harekete geçiliyor.

Hürriyet'in haberine göre havaların soğuyup, insanların kapalı mekanlara geçmeye başlamasıyla birlikte, pandemiyle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor.

Kış dönemi hazırlıkları çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yayınlanan genelgeyle denetimlerin daha yaygın ve düzenli hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

KIŞ YASAKLARI

Hükümette yapılan toplantılarda, özellikle lokanta ve kafeterya gibi mekanların son dönemlerde kurallara yeterince uymadığına ilişkin saptamalar yapıldı.

Kamu denetimlerinin arttırılması ve cezaların caydırıcı olarak uygulanması gerektiği belirtildi.

Maske kullanımında elde edilen başarının, lokanta, kafe, AVM, toplu taşıma, cami, kamu kurumları, bankalar gibi yerlerdeki “kış kuralları” için de sağlanması hedeflendi.

AŞAMA AŞAMA

Yeni dönemde, kasım ayının ilk haftasına kadar olan süreçte yeniden değerlendirme yapılacak.

Okulların açılması ve kapalı mekanlara geçişin yarattığı sonuçların iki hafta içerisinde görüleceği, bu süreçteki vaka sayısı artışına göre yeni önlemler planlandığı öğrenildi.

Buna göre toplu taşıtların kontrolü, çalışma koşullarının değiştirilmesi gibi yöntemler yeniden devreye sokulacak.

15 gün içerisinde görülecek sonuçlar “kış önlemlerinin” şeklini de belirleyecek.

Özellikle büyükşehirlerde, gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonları sokağa çıkma yasağı, yaş gruplarının sadece belli saatlerde dışarıda olmaları gibi uygulamalara geçilebilecek.

Ancak, bu kararlara dönülmesi aşama aşama, pandemideki seyre göre gündeme gelecek. Yani biz ‘maske, mesafe ve hijyen’ kuralına sıkı sıkıya uyarsak, bu yasaklardan kurtulmak mümkün olacak.