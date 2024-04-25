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Antakya'da konteyner kentte yangın: 4 konteyner kül oldu

Antakya'da konteyner kentte yangın: 4 konteyner kül oldu
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Antakya ilçesinde bulunan konteyner kentte meydana gelen yangın, depremzedeler arasında endişeye neden oldu. Yangında, 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Hatay’ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’nde bulunan Ankara Sanayi Odası konteyner kentinde saat 18.45 sıralarında yangın çıktı.

 Afetzede vatandaşların yaşadığı konteynerde çıkan yangın, kısa sürede çevredeki diğer konteynerlere de yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Etiketler yangın antalya konteyner kent
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