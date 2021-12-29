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Antalya'nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi

Antalya'nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptığı Antalya'nın üç ilçesinde okullar bir gün tatil edildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bu gece yarısından itibaren sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi. Yağışların cuma öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 km/saat esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına karşı uyarıda bulunuldu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Antalya'da fırtına nedeniyle Kemer, Kumluca ve Finike'de yarın ilk-orta okullar bir gün tatil edildi.

Etiketler antalya eğitim okul tatil
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