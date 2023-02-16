Arnavutluk'tan depremzedelere 20 milyon TL destek
10 ilimizi vuran deprem nedeniyle başlatılan ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyasına telefon ile katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesi adına 20 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye, yardım için seferber oldu. Türkiye'yi yasa boğan afetlerin ardından, hem ülkemizden hem dünyanın dört bir yanından depremzedeler için yardımlar toplanıyor.
ORTAK YAYINLA DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM TOPLANDI
Dün akşam düzenlenen ve 200'ü aşkın televizyonda ekranlara gelen ortak yayın ile depremde zarar gören vatandaşlarımız için yardım kampanyası gerçekleştirildi.
ARNAVUTLUK BAŞBAKANI DA KAMPANYAYA KATILDI
"Türkiye Tek Yürek" isimli yardım kampanyasına dünyanın dört bir yanından da bağışlar geliyor. Bu gece yapılan kampanyaya yardım yapanlar arasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da vardı.
20 MİLYON LİRA BAĞIŞLADI
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına telefon ile bağlanarak ülkesi adına 1 milyon Euro (20 milyon TL) bağışladıklarını açıkladı.
PAZARTESİ GÜNÜ ULUSAL YAS İLAN ETTİLER
Yaşanan vahim olaydan Arnavutluk olarak büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Rama, pazartesi günü ulusal yas ilan ederek, ülkede bayraklarını yarıya indirdiklerini hatırlattı.
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