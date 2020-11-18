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  3. 18 Kasım 2020 22:52

Arsin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Trabzon'un Arsin ilçesinin belediye başkanı Muhammet Sait Gürsoy, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Arsin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
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Gürsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını belirtti.

Muhammet Sait Gürsoy, paylaşımında, "Sizlerden rica ediyorum, maskesiz tek bir adım dahi atmayın, sosyal mesafeye riayet edin ve temizlik kurallarını harfiyen uygulayın. Virüsü taşıyor olabileceğiniz gibi bulaştıran da olabilirsiniz. Lütfen ama lütfen kurallara uyun ve bizler için koyulan yasakları delmeyin." ifadesine yer verdi.

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