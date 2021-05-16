Aşı yaptırmayan 65 yaş üstü vatandaşlara kötü haber

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aşı yaptırmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, kademeli normalleşme sürecine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Kıymetli hemşehrilerim, iki doz aşı yaptıran 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımıza, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır." ifadelerini kullandı.



Aşı sırası gelmesine rağmen aşı yaptırmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili ise Vali Yerlikaya, "Aşı hakkı bulunmasına rağmen halen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz ise hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır." dedi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise şu detaylara yer verildi:

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.