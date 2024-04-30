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23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar

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Tokat'ta bir ilkokulda 23 Nisan kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili, okul yönetimi ve öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programda bir filmdeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili, okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta bir ilkokulda 23 Nisan kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili, okul yönetimi ve öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, ‘Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı' filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.

Program sonrası görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı. (DHA)

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DHA

Etiketler Tokat 23 nisan etek peçe
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