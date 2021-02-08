Asıl kış şimdi başlıyor! Günlerce sürecek kar yağışı için tarih verildi

Yurt genelinde sıcaklıklar, cuma gününe kadar lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak cumartesi günü sıcaklıklarda ani bir düşüş bekleniyor.

Yapılan son tahminlere göre; cuma gününden itibaren sıcaklıklar, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle aniden düşecek. Yurt genelinde etkisini gösterecek sistemin yaklaşık 10 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Asıl kış şimdi başlıyor. Bu 10 günlük sürede yağış almadığımız zamanlarda kuru soğuk, yağış olduğu zamanlarda da kar yağışı göreceğiz'' açıklamasını yaptı.



SOĞUK HAVA NERELERE KAR GETİRECEK?

Çalışkan, ''Henüz nereye, ne kadar yağacağı belli olmasa da, şu anki tahminlere göre; 14 Şubat'ta Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin yüksek bölgelerinde ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı yoğun olacak gibi görünüyor'' dedi.

Soğuk hava kaldığı sürece sık sık kar yağışları görebileceğini belirten Çalışkan, ''İstanbul bu uzun soluklu soğuk havalarda kar yağışını görecek. 14 Şubat sulu kar, 16'sında da kar yağışı tahmin ediliyor'' ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI GÜNLERCE SÜREBİLİR

Küresel tahmin sitemlerine göre ise, İstanbul'da önümüzdeki cuma gününden itibaren beklenen kar yağışının 7-10 gün boyunca aralıklarla süreceği tahmin ediliyor. Soğuk hava Şubat sonuna kadar İstanbul'u terk etmeyecek

METEOROLOJİ'NİN HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 8-14 Şubat haftalık hava tahmini ise şöyle: "Hava sıcaklıklarının Ülkemizin kuzey ve batısında mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, doğusunda 5 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor."

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:



















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