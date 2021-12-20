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Asker eğlencesinde yine aynı görüntüler

Bursa’da asker eğlencesi konvoyunda, trafiği tehlikeye düşüren ve ana caddelerde trafiği keserek oyun oynayan kişiler büyük tepki topladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşürüp ilerleyen kişilere diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Araçtan diğer araca uzatılan atkı ile seyretmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana gelen asker eğlencesinde şahıslar yolu trafiğe kaparak oyunlar oynadılar. Trafiğin bir süre aksamasına neden olun bu anlar kameralara yansıdı.

Etiketler Asker eğlencesi asker
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