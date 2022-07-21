ATAK helikopteri artık daha güçlü
Milli Savunma Bakanlığı, Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 57’nci ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu. Envantere giren helikopterimiz, Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopteri olma özelliğini taşıyor" ifadeleri yer aldı.
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