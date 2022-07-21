  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ATAK helikopteri artık daha güçlü

ATAK helikopteri artık daha güçlü

ATAK helikopteri artık daha güçlü

Milli Savunma Bakanlığı, Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 57’nci ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu. Envantere giren helikopterimiz, Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopteri olma özelliğini taşıyor" ifadeleri yer aldı.

Etiketler atak helikopteri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bankalar coştu; bankaların güncel emekli promosyonları 5 bin TL'yi aştı
Taciz mağduru genç kıza öldüresiye dayak
Önce dolar şimdi de Euro! Döviz uçuşa geçti!
Devlete borcu olanlara kötü haber
Savcı uyuşturucu baronu, polisler kurye çıktı
Birce Akalay'dan dolar kuru isyanı: ''Yargılanacağınız günleri görmek ümidi ile...''
Günde 33 bin TL, ayda 1 milyon TL kazanıyor! Yaptığı işe inanamayacaksınız!
Beşiktaş durmuyor! 2 transfer bombası daha!
Aleyna Tilki'den tepki çeken itiraf! Sosyal medya ayağa kalktı
Çılgın Türkler iş başında! Yakıtsız çalışan jeneratör üretti