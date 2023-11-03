Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyordu; skandal TikTok iddiası

100. yaşındaki Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle dikkat çeken bir kişinin TikTok üzerinden yaptığı yayınlarla para topladığı ortaya çıkarken, 2 saatte kazandığı padddddddddddddddddra dudak uçuklattı.

Sosyal medyada canlı yayın açarak takipçilerinin ilgisini çeken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle ilgi gören Serdar G. isimli sosyal medya yayıncısı da sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Fakat yayıncıyla ilgili son olarak çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, TikTok uygulamasında yayın açan Serdar G., 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dudak uçuklatan bir miktarda bağış topladı.

Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısının 2 saat içerisinde yaklaşık 1 milyon lira bağış aldığı ileri sürüldü.