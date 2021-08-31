Atatürk'le başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı geleneği silindi

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin 99. yıldönümünü yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutladı. Ancak, Cumhurbaşkanlığı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Resepsiyonu düzenlemedi.

ODA TV'de yer alan habere göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyükşehirlerde gerçekleştirilen etkinliklerin yanı sıra belediyelerin geniş katılımlı organizasyonları, konserler ve dans gösterileriyle kutlandı. Geçen yıl korona virüs nedeniyle düzenlenmediği belirtilen resepsiyon, yine yapılmadı.

Atatürk zamanında, yabancı ülkelerin temsilcilerinin katılmasıyla da Cumhuriyetin diplomatik anlamda tanındığını gösteren bir etkinlik olarak düzenlenmeye başlanan resepsiyonlar, artık 30 Ağustos’un simgesi haline gelmişti.

Özellikle Erdoğan döneminde diplomatların yanı sıra sporcular, müzisyenler ve muhalefetin de dahil olduğu kalabalık bir davetli listesiyle bu toplantılar her yıl dikkat çekiyordu.

Fakat bu sene 30 Ağustos Cumhurbaşkanlığı düzeyinde sönük kalırken, Zafer Bayramı Resepsiyonları valilikler düzeyinde kutlanmakla kaldı.

Bu durum stadyum kutlamaları, geçit törenleri, fener alayı gibi liderlerin katıldığı kutlama törenlerinin bitirilmesinin ardından bir Cumhuriyet geleneğinin daha sona ermesi olarak yorumlandı.

İki sene üst üste yapılmayan resepsiyonun ardından gözler, hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na hem de büyük zaferin 100. yıl kutlamalarına çevrildi.

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