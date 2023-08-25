Atatürk'ün sürpriz fotoğrafı! İşte bunu ilk kez gördük

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936 yılında çekilen bu fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı.

1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Florya Plajında çekildiği belirtilen çok nadir bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafta Atatürk’ün Florya plajında güneşli bir günde oturduğu görülüyor.

Fotoğrafın ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada birçok kullanıcı Atatürk’ün bu çok nadir fotoğrafını paylaştı.