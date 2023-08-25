  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Atatürk'ün sürpriz fotoğrafı! İşte bunu ilk kez gördük

Atatürk'ün sürpriz fotoğrafı! İşte bunu ilk kez gördük

Atatürk'ün sürpriz fotoğrafı! İşte bunu ilk kez gördük
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936 yılında çekilen bu fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı.

1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Florya Plajında çekildiği belirtilen çok nadir bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafta Atatürk’ün Florya plajında güneşli bir günde oturduğu görülüyor.

Fotoğrafın ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada birçok kullanıcı Atatürk’ün bu çok nadir fotoğrafını paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936 yılında çekilen bu fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı.

Etiketler Mustafa Kemal Atatürk Atatürk Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafı yeşilköy istanbul fotoğraf
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Acun Ilıcalı'dan Survivor'un eski güzeline sürpriz teklif
Biri bitmeden diğeri başlıyor! Bir büyük orman yangını daha
İşte emekli zammında masadaki 2 formül
Rize'de yağış, sel ve heyelan! Evler boşaltıldı
Faizle çöken döviz ve altın yeniden yükselişe geçti
Korkulan oldu! Pandemide izne çıkarılan tutuklular firar etti
Dünyanın en zehirli örümceği Türkiye'de görüldü!
Diyanet personeline yüzde 100 zam
Millet deliye, biz akıllıya hasret... İşte kanıtı!
Sabancı ailesi kaza geçirdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı hastaneye kaldırıldı