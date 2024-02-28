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Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu
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İstanbul Havalimanı, 12-18 Şubat'ta günlük ortalama 1302 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 12-18 Şubat tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1302 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1271 uçuşla Londra Heathrow ve 1265 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları izledi. 

Etiketler istanbul havalimanı Avrupa yoğun
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