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AYM'den kurum yöneticilerine örgütlenme özgürlüğü

AYM'den kurum yöneticilerine örgütlenme özgürlüğü
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Anayasa Mahkemesi (AYM), daire başkanları, dekanlar, enstitü ve yüksekokul müdür ve yardımcılarının sendika üyeliğini engelleyen hükmü iptal etti.

Eğitimciler Birliği Sendikası'nın (Eğitim-Bir-Sen), Iğdır Üniversitesi'nde daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarını üye yapmasını, Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası yargıya taşıdı. Dava dilekçesinde bu kadrolarda bulunan kamu görevlilerinin sendika üyesi olamayacakları belirtildi. Ankara 4'üncü İş Mahkemesi kararında, sendikanın başvurusunu haklı bularak, üyeliklerin iptali yönünde karar verdi. Karar bölge adliye mahkemesince de hukuka uygun bulundu.

 Bunun üzerine Eğitim-Bir-Sen, söz konusu kararın, örgütlenme özgürlüğüne ilişkin uluslararası hukuk ve anayasa hükümlerine aykırı olduğu yönünde Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı. Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi de bahse konu ünvanlar yönünden getirilen yasağın sendika üyesi olma hakkının ihlalini teşkil ettiği gerekçesiyle AYM'ye norm denetimi başvurusu yaptı.

AYM; daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının tek başlarına politika belirleme işlevlerinin bulunmadığı, kamu gücünün kullanımına katılıyor olmanın, bir kamu görevlisinin sendika kurmasının yasaklanmasını kategorik olarak zorunlu kılmadığı, sendika hakkının kullanılamaz kılınmasının demokratik toplumda zorunlu ihtiyacı karşılamadığı gerekçesine yer verdi. Bu kararla birlikte daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının sendika kurucusu ve üyesi olmaları mümkün hale geldi.

 

 

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