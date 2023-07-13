AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu kararı

Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin CHP'nin yaptığı başvuruyu esastan görüştü.

YÜKSEK MAHKEME KARARINI VERDİ

Genel Kurul gündeminde başvuruyu görüşen yüksek mahkeme kararını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, bazı maddelerin iptaline karar verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada şu maddelerin iptal edildiği açıklandı: "Kanunun 5 numaralı maddesinin 3 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan, "… Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda…" ibaresi, kanunun 5'inci maddesinin 4 numaralı fıkrasının ç bendi, kanunun 5'inci maddesinin 6 numaralı fıkrası, kanunun 6 numaralı maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi, kanunun 6 numaralı maddesinin 2 numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan, "… ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar…" ibaresi, kanunun 6 numaralı maddesinin 8 numaralı fıkrası."

HANGİ MADDELERİN İPTALİ İSTENİYOR

İptali istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyordu.

BAKANLIK VE SENDİKALAR AYM ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kanunun iptali istenen hükümlerini esastan görüşmek üzere daha önce gündemine alan Anayasa Mahkemesi heyeti, görüşmeyi ertelemiş, Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın açıklamalarını sözlü dinlemeye karar vermişti. Bakanlık yetkilileri ve sendikalar, 4 Temmuz'da Anayasa Mahkemesinde sözlü açıklama yapmıştı.