Baba oğul Gökçeklerden İmamoğlu ve Yavaş'a videolu gönderme

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Milletvekili oğlu Osman Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme yaptığı bir video yayınladı.

ABB'nin eski Başkanı Melih Gökçek ve AKP Milletvekili oğlu Osman Gökçek, sosyal medyadan bir video paylaştı. Videoda Osman Gökçek, Melih Gökçek'e dönerek, "Bu arada aramızda kalsın baba kazanıyoruz. Gençlerin de haberi olsun" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs birinci tur seçimlerinden 2 gün önce, "Gençler kazanıyoruz" sözleriyle bir video yayınlamıştı.