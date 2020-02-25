  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Şubat 2020 14:26

Bahçelievler'de 3 bina daha yıkıldı

İstanbul Bahçelievler'de 5.8'lik depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve yıkım kararı verilen 3 bina daha yıkıldı.

Bahçelievler'de 3 bina daha yıkıldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Bahçelievler'de 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina boşaltılmıştı. Sabah saatlerinde boşaltılan binaların yıkımına başlandı.  Cumhuriyet Mahallesi Ural Sokak'ta bulunan 30 yıllık 6 katlı bina, Bahçelievler Mahallesi Karikatürist Ramiz Sokak'ta bulunan 35 yıllık 5 katlı bina ve Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'taki 5 katlı bina yıkıldı.  Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam edileceği öğrenildi.
 






DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yıkım , bahçelievler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM