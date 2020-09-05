  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Eylül 2020 21:01

Bakan Albayrak: ''İmtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs vakaları tüm Türkiye'de artışa geçerken ilginç bir açıklama yaptı. Albayrak, "Hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak: ''İmtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz''
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açılışı yapılan Göztepe Şehir Hastanesi'ne ilişkin konuştu. Albayrak, "Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz" dedi. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Göztepe Şehir Hastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
berat albayrak , virüs , tedbir , salgın , maske , normalleşme , ölümcül virüs , koronavirüs , pandemi , kovid , corona , coronavirüs , korona , covid , covid-19 , kovid-19 , sosyal mesafe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM