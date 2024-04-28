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Bakan Bayraktar açıkladı: Sondaj çalışmaları başladı

Bakan Bayraktar açıkladı: Sondaj çalışmaları başladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 42'nci kuyuda sondaj çalışmalarının başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500" Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı.

Etiketler Bakan Bayraktar sondaj bayraktar
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