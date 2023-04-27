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Bakan Çavuşoğlu, Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlarla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlarla görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlarla telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Mısır üzerinden Türkiye'ye gelecek kafile ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu görüşmede, "üm vatandaşlarımızı Antalya'dan sevgi ile selamlıyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz, kazasız belasız Kahire'ye varın" temennisinde bulundu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar 1383’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 1500 kişi tahliye edildi.

Sudan’daki tahliye sürecini yakından takip eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır üzerinden gelecek kafile ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, "Tüm vatandaşlarımızı Antalya'dan sevgi ile selamlıyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz, kazasız belasız Kahire'ye varın, oradan da sağlıkla ülkemize dönün inşallah. Vatandaşlarımız ile iyi ilgilenin. Dört gözle bekliyoruz" dedi.

Etiketler sudan çavuşoğlu görüşme
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