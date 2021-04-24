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Bakan Derya Yanık'tan tepki çeken hareket

Yeni Aile Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan dolayısıyla makamında ağırladığı 10 yaşındaki çocuğa "ramazan" dolayısıyla çikolata ikram etmediğini söyledi.

Aile Bakanı Derya Yanık, çocuğun ramazandan sonra, kaldığı koruma evinden yine misafir olarak geleceğini, çikolata ikramını o zaman yapacağını söyledi.

Bakan'ın çocuğa yaklaşımına tepki gösteren gazeteci İsmail Saymaz, "Bir Aile Bakanı ve Sosyal Hizmetler Bakanı düşünün ki, 23 Nisan’da makama oturacak çocuğun koruma altında olduğunu cümle aleme ilan ediyor. Ramazan ayı diye el kadar çocuğa çikolata vermiyor" dedi.

Söz konusun anların görüntülerini paylaşan yönetmen Levent Kazak da duruma "Ya sinirden dışarı attım kendimi, yürüdüm. Burnumdan soluyorum hâlâ. İnsan değil bunlar. Koruma altındaki küçücük çocuğu deşifre etmek zaten suç, yetmemiş üzerinden din bezirganlığı yapıyor bir de. Sesi titriyor çocuğun. Ya size sarf edilecek küfüre ayıp" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Görüntüleri paylaşan birçok sosyal medya kullanıcısı da tepkilerini dile getirerek Bakan'ın yaptığı şeyin düşüncesizce olduğu yorumunu yaptı.

Etiketler Yeni Aile Bakanı Derya Yanık ramazan
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