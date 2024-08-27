Bakan Fidan'dan Azerbaycanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüşmesini ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

En son 5 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında Bayramov'la bir araya geldiklerini aktaran Fidan, "Şuşa'yı ziyaretimizde bizlere göstermiş oldukları nazik ev sahipliği için Sayın Bayramov'a bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Fidan, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarih, kültür, dil ve kimlik temelleri üzerinde yükselen ve dünyada başka benzeri olmayan kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Her iki ülke daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Birbirlerinin hem sevincini hem kederini paylaşmıştır. Bundan sonra da iyi günde, kötü günde birlikte olmaya devam edecektir. Bu anlayış doğrultusunda Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden haksız işgal döneminde Türkiye sarsılmaz bir şekilde kardeş Azerbaycan'ın yanında durmuştur. Bundan sonra da sarsılmaz bir şekilde durmaya devam edecektir."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 15 Haziran 2021'de imzaladıkları Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükselen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha da ileriye götürmek için çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiğine işaret eden Fidan, "Bugün de Sayın Bayramov'la yaptığımız görüşmede kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldık ve ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ilişkilerimizin geldiği noktadan memnuniyet duyuyoruz. Enerji alanında işbirliğimizi ilerletirken ortak çıkarlar temelinde ve bütüncül bir stratejiyle çalışmaktayız." diye konuştu.

- Güney Kafkasya, barış süreci ve TDT ele alındı

Görüşmede Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın bir an önce tesis edilmesi yönündeki ortak temenniyi bir kez daha teyit ettiklerini vurgulayan Fidan, bu kapsamda Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinde kaydedilen gelişmeleri de değerlendirdiklerini söyledi.

Fidan, bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, TDT'nin kurumsal çalışmalarının güçlendirilmesi için daha neler yapılabileceği konusunda görüşlerini paylaştıklarını ifade etti.

Bakan Fidan, görüşmede bölgesel bağlantısallık, lojistik yolları ve ilgili kalkınma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını da dile getirdi.

- "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecek"

Görüşmede özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırısını ve tüm dünyanın gözleri önünde devam eden acımasız katliamı da hassasiyetle ele aldıklarını aktaran Fidan, "İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde iki ülke için, iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir." diye konuştu.

Fidan, Ankara'ya yaptığı ziyaretten dolayı mevkidaşına teşekkür ederek ilk fırsatta Azerbaycan'ı yeniden ziyaret edeceğini söyledi.