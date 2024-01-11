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Bakan Koca açıkladı: Mısır'dan Türkiye'ye getirilecekler

Bakan Koca açıkladı: Mısır'dan Türkiye'ye getirilecekler
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yakınının Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi, Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda" dedi. 

Etiketler sağlık bakanı fahrettin koca mısır gazze hasta
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