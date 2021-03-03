Bakan Koca ''aşı'' paylaşımı: %100 engelliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Koca, "Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde.
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