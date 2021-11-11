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Bakan Koca: Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz

Bakan Koca: Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz." dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Uçak ve Helikopter Ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3.629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler sağlık korona fahrettin koca
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