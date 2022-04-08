Bakan Koca'dan açıklama: Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nisa bebeğin son durumu hakkında sevindirici bilgiler verdi.

Tüm Türkiye günlerdir, 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin dramını konuşuyor. Sağlık durumu ile ilgili gelişmeler herkes tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir gelişmeyi duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Nisa bebekten sevindirici haber var." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

"TEPKİ VERİYOR"

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.