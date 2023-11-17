Bakan Şimşek'ten ''enflasyon'' mesajı

Enflasyona ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başan Şimşek, enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, bu kapsamda ne gerekiyorsa yapmaya devam edileceğini söyledi.

"ULUSLARARASI REZERVLERİ ARTTIRARAK KIRILGANLIĞI AZALTIYORUZ"

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerimizi daha da güçlendiriyoruz. Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var. Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz"