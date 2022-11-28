Bakan Soylu: ''2,5 yıl önce Anıtkabir'i patlatacaklardı''

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'de katıldığı sohbet odasında bugüne kadar engellenen terör saldırılarını anlatırken "Ankara'da 2,5 yıl önce Anıtkabir'i patlatacaklardı. Saldırgan DEAŞ mensubuydu. Saldırıyı önledik" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'de katıldığı sohbet odasında İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

2020-2022 yılları arasında Türkiye'de yapılmak üzere Suriye'de planlanan 81 terör saldırısı girişimi engellendiğini belirten Soylu, "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi" dedi.

"DEAŞ MENSUBU ANITKABİR'DE KEŞİF YAPTI"

Soylu, Bayrampaşa'daki bir terör saldırısının engellendiğini söyleyen Soylu, “Eğer biz saldırganı yakalamamış olsaydık Bayrampaşa Forum AVM'de tarihin en büyük patlamalarından birisi gerçekleşmiş olacaktı" ifadelerine yer verdi.

Harem'de düzenlenmesi planlanan bir terör saldırısının da engellendiğini anlatan Soylu, "PKK terör örgütünün koordine ettiği İbrahim Zala, Ramazan Aslan ve Yaşar Samur isimli 3 örgüt mensubu 29 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Sigara paketlerine gizlenmiş, 5 kg ağırlığında telefon düzenekli patlayıcı ele geçirildi. Ve bunu Harem'de patlatacaklardı” dedi.

Bakan Soylu ayrıca geçmiş yıllarda Anıtkabir'de de keşif yapan bir teröristin de yakalandığını söyledi. Soylu, "Ankara'da 2,5 yıl önce Anıtkabir'i patlatacaklardı. Saldırgan DEAŞ mensubuydu. Bunu keşif aşamasından beri takip ettik, saldırıyı önledik" diye konuştu.

HDP'Lİ BELEDİYELERE KAYYUM

HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu defalarca dile getirdi. Bir çember sürekli olarak şunu ortaya koydu: Dediler ki; Bu antidemokratik... İspanya yapınca, Fransa görevden alınca, İtalya, Yunanistan yapıp kayyum atayınca... Diğer ülkeler bunları yapabilecekler. Ama Türkiye; Teröre bulaşmış, diğer faaliyetlere bulaşmış bölücülüğe bulaşmışlara karşı adım atınca bunu gerçekleştiremeyecek. Var mı böyle bir şey? Neden? Çünkü burada oyunu kurmak isteyenler böyle istiyorlar da onun için" ifadelerini kullandı.