Bakan Soylu açıkladı: ''Cezası 15 yıla çıktı!''

Gaziantep'te başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sentetik uyuşturucuların imal ve ticaretinde ceza 15 yıla çıktı.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Sentetik uyuşturucuların imal ve ticaretinde cezanın 15 yıla çıktığı bilgisini veren Soylu, "Zorunlu tedavi ve rehabilitasyon cezaevlerinde de uygulanacak." dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Uyuşturucuyla mücadelemiz büyük bir inanç ve kararlılıkla devam etmektedir. Devletimizin bütün kurumları yoğun bir gayret içinde yoluna devam etmektedir.

Sentetik uyuşturucuların imal ve ticaretinde ceza 10 yıldı. Bu 15 yıla çıktı.

Zorunlu tedavi ve rehabilitasyon aynı zamanda cezaevinde uygulanabilecektir. Aynı zamanda buna uygun cezaevleri inşa edilecektir. Yakalanan uyuşturucu maddelerin soruşturma sırasında imhası mümkün olabilecektir.

Uyuşturucuyla mücadele eden alanların görevlilerin, karar verenlerin özellikle elini çok kuvvetlendirecektir. Göreceksiniz milletimizin de fark edecek, bu düzenlemeler çerçevesinde kökünü kurutmada bir kat daha başarılı olabilme iradesi ortaya konulacaktır.

1529 polisimiz ve jandarmamızla birlikte bu hedeflere onları selametledik. Şu ana kadar 179 hedefin 149’unu yakalamış oldular.

Dün de birçok uyuşturucu dosyasında açık dosyası bulunan ve yargılanan bir uyuşturucu baronu uzun elim çalışma ve takip sonucu yakalanmıştır. Uyuşturucu illeti ile mücadelemiz sonuna kadar inançlar, kararlılık, aynı gayretle ve milletimizle olan sadakatimizle sürecektir.