Bakan Soylu: Diyarbakır'da 431 kilo esrar ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da polis ekiplerince durdurulan 2 araçta 431 kilo esrar ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ticaretine Diyarbakır'da bir darbe daha. Gençlerimizi zehirlemenize fırsat vermeyeceğiz. Ergani yolunda durdurulan 2 şüpheli araçta, 431 kilo esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltında. Diyarbakır emniyetimize tebrikler" dedi.
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