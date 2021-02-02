Bakan Soylu'dan ''sansür'' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın tweetlerine uyarı koymasının ardından "sansürlü" bir tweet attı.

Bakan Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Twittr snsür uygluyr

Telegrm gelr misniz"

TELEGRAM'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Telegram hesabından videolu paylaşımda bulunan Soylu, "Twitter'ın yasaklama politikasını gördünüz di mi? Bizim kutsalımıza, Kâbe'mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz twite, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama

NE OLMUŞTU?

Bakan Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma kapsamında öğrencilerin gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurmuştu.

Bakan Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu’nun paylaşımına, Twitter tarafından uyarı konulurken, “nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği” notu düşülmüştü.



Bakan Soylu bugünkü paylaşımında "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin... Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, bu tweete de uyarı notu düşmüştü.