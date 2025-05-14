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Bakan Tekin duyurdu: Eğitim sistemini bir daha değiştirelim teklifi bakın kimden gelmiş

Bakan Tekin duyurdu: Eğitim sistemini bir daha değiştirelim teklifi bakın kimden gelmiş
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AK Parti iktidarı göreve geldiği 2002 yılından bu yana defalarca değişen eğitim sisteminin yeniden değişeceği Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 farklı modelin üzerinde çalıştığı öğrenilmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada, 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var" diyerek iş dünyasını işaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, lise eğitiminin yapısını yeniden şekillendirmek için üç farklı modeli masaya yatırdığı öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz hafta AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan haberde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3+1, 2+2 ve yaş temelli 3 farklı model üzerinde çalıştığı bilgisi verilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere konuyla ilgili yaptığı açıklamada tartışılan zorunlu eğitim süresinin düşürülmesiyle ilgili soruyu yanıtlarkne "12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var" dedi.

Zorunlu eğitimin düşürülmesine gerekçe olarak 'iş dünyasını' gösteren Tekin, "Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar. Biz bir çalışma içinde değiliz sadece izliyoruz şu anda" diye konuştu.

Bakan Tekin şunları söyledi:

"Eğitimle ilgili tartışmaların varlığından mutluyum. Tartışılsın. Kamuoyunda bir talep oluşursa çalışmalarımızı yaparız. 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili de hem uluslararası raporlarda hem de politik tartışmalarda bazı olumsuzluk olan alanların ortaya çıktığı konuşuluyor. Biz de tartışmaları değerlendirir bir karara varırız. Şu anda sadece izliyoruz. İzleme dair başkanlığımız var. Onlar hem politika alanlarını hem de tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar.

Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada, 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar. Biz bir çalışma içinde değiliz sadece izliyoruz şu anda."

Kürtçe ile ilgili soruya da yanıt veren Tekin, "Kürtçe kurslar, eğitimler açıldı, seçmeli dersler açıldı. Öğretmen atamaları yapıldı. Kültür Bakanlığı Kürtçe Entellektüel Kültür ve Sanat Eserleri yayınladı. Kürtçe tiyatrolar yayınlandı. Kürtçe müzik, Kürtçe televizyon...Bu konuda atılması gereken her türlü adım atıldı" sözlerine yer verdi.

AK Parti eğitim sistemini yine, yeniden bir kez daha değiştiriyorAK Parti eğitim sistemini yine, yeniden bir kez daha değiştiriyorGüncel

 

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Etiketler yusuf tekin meb milli eğitim bakanlığı yeni eğitim sistemi eğitim sistemi
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