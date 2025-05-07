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AK Parti eğitim sistemini yine, yeniden bir kez daha değiştiriyor

AK Parti eğitim sistemini yine, yeniden bir kez daha değiştiriyor
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AK Parti iktidarı göreve geldiği 2002 yılından bu yana defalarca değişen eğitim sistemi yeniden değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 3 farklı model ve ayrıntılar ortaya çıktı...

Milli Eğitim Bakanlığı, lise eğitiminin yapısını yeniden şekillendirmek için üç farklı modeli masaya yatırdı. Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, lise eğitimi için daha esnek ve öğrenci odaklı bir model üzerinde çalışıyor. Zorunlu eğitimin son aşaması olan lise yıllarının yeniden yapılandırılması gündemde; bakanlık masasında 3+1, 2+2 ve yaş temelli modeller bulunuyor. Amaç, öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklemek, ders yükünü hafifletmek ve sınav odaklı sistemi dönüştürmek.

İşte masadaki 3 yeni eğitim modeli

3+1 sistemi: Lisenin ilk 3 yılı zorunlu olacak, 12. sınıf ise üniversiteye hazırlık yılı olarak isteğe bağlı sunulacak.

2+2 sistemi: 10. sınıf sonunda diploma verilecek, isteyen öğrenciler 2 yıl daha devam ederek ileri düzey eğitim alabilecek.

Yaş temelli sistem: 16 yaşını dolduran öğrencilerin zorunlu eğitimin dışında kalabilmesi öngörülüyor; bazı önerilerde lisenin tümden zorunlu olmaktan çıkarılması da yer alıyor.

Diğer ülkelerdeki durum

ABD: Eyaletlere göre farklılık gösterse de eğitim genellikle 6 ila 16 veya 18 yaş arası zorunlu.

Almanya: Eyalete bağlı olarak 6 ila 15 veya 16 yaş arasındakilerin eğitimini zorunlu kılıyor.

Finlandiya ve İsveç: 6 ila 16 yaş arasında zorunlu eğitim vardır ve erken çocukluk eğitimi genellikle 3 yaşta başlıyor.

İngiltere: 5 ila 18 yaş arası eğitim zorunlu ancak öğrenciler yüksek öğrenime veya çıraklığa devam etmek istiyorlarsa 16 yaşında okulu bırakabilirler.

Japonya: 6 yaşında başlayıp 15 yaşında biten 9 yıllık zorunlu eğitim dönemi var.

Sabah Gazetesi

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Etiketler eğitim sistemi yeni eğitim sistemi 3 farklı eğitim modeli meb milli eğitim bakanlığı
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