Bakan Uraloğlu: Dünyanın en bereketli toprağına sahip bölge dünyaya açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Çukurova Havalimanı'nda basın açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Çukurova Havalimanı'nda açıklama yaptı. Uraloğlu, 'Dünyanın en bereketli toprağına sahip bölge dünyaya açılıyor.' dedi

"67 ÜLKENİN MERKEZİNDE AVANTAJLI VE MUHTEŞEM BİR LOKASYONA SAHİBİZ"

Uraloğlu açıklamasında: "Türkiye coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki, kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarıyla, uçuş rotaları üzerinde yer almaktadır. Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı, 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahibiz. 2002 yılından sonra havacılığımızı özel sektör işletmelerine açarak rekabet ortamını da oluşturduk. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yeni havalimanlarımızı inşa ettik. Böylece iç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik."

Uraloğlu: "2053 hedeflerimiz kapsamında mevcut 57 olan havalimanı sayımızı 61'e yükselteceğiz. Hava Ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayımızı 81'den 174'e çıkardık. 2023 yılında 57 havalimanımızda 214 milyon insanımızı yolcu ettik. Bu yıl çok daha üstüne çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"ANA PİSTİMIZİ İNŞA ETTİK"

Adana ve Mersin'e hizmet edecek olan havalimanı için "Çukurova Havalimanı'nda bölgesel olması nedeniyle en önemli altyapı yatırımlarımızdan birisi." ifadelerini kullanan Uraloğlu, "3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliği ile ana pistimizi inşa ettik." dedi.

Havalimanı, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

İstanbul Havalimanımız günlük ortalama 1481 uçuş ile bu 1600'lere kadar ulaşan rakamları erişmiştir. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak birinciliği sürdürdü. İki gün önce Antalya Havalimanımız da 217 bin 141 yolcu ile 1186 uçağa hizmet vererek 2024 yılının rekorunu kırmış olduk.

Çukurova Havalimanı'nda bölgesel olması nedeniyle en önemli altyapı yatırımlarımızdan birisi. Bölgesel havalimanlarının hizmet sektörüne ciddi katkı sağladığı bilinen bir gerçek. Dünyanın en bereketli toprağına sahip bölge dünyaya açılıyor. Mersin ve Adana'ya hizmet edecek bu havalimanında bu yüksek vizyonun en güzel ürünlerinden birisini görüyoruz.

3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliği ile ana pistimizi inşa ettik.