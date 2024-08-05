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Bakan Uraloğlu'ndan ''Instagram yasağı'' açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan ''Instagram yasağı'' açıklaması
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, ''Instagram konusunda tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz. Aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz'' dedi.

Sosyal medya platformu Instagram’a yaklaşık 3 gündür erişim sağlanamıyor.

Günlerdir kamuoyunun büyük tepkisine rağmen sürdürülen erişim engeli, BTK kararıyla getirilmişti. 

Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Instagram yetkilileri ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre görüşmede Bakanlık tarafı, Instagram yetkililerinden özellikle terörü övücü ya da destekleyici paylaşımlar konusunda hassas olunmasını istemişti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeyle ilgili "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" dedi.

Etiketler instagram ulaştırma ve altyapı bakanlığı yasak
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