Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeli için yeni açıklama

Instagram'a yönelik erişim engelinde 1 hafta geride kalırken, günlerdir süren erişim engelinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, katıldığı canlı yayında "Son düzlükteyiz" açıklaması geldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Instagram'a erişimi engellerken re'sen kapatma yetkisini kullanmıştı.

BTK Başkanlığı, Filistin ve İsmail Haniye'ye yönelik suikast sonrası yapılan paylaşımlar nedeniyle bu kararı aldı. Birçok kullanıcı Instagram'ın engellenmesine tepki gösterdi. Günlerdir süren erişim engelinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayında Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili olarak yapılan görüşmelerin anlık olarak devam ettiğini söyledi.

Uraloğlu, katıldığı canlı yayında Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili olarak yapılan görüşmelerin anlık olarak devam ettiğini ve çok ciddi aşama kaydedildiğini belirterek "Son düzlükteyiz." ifadelerini kullandı.