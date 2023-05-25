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Bakan Yanık ''Hollanda'da sahipsiz Türk çocuk'' iddialarına yanıt verdi

Bakan Yanık ''Hollanda'da sahipsiz Türk çocuk'' iddialarına yanıt verdi
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Bakan Derya Yanık, Hollanda'nın Maastricht kentinde 5 yaşında bir Türk çocuğunun bulunduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'da gün içinde çeşitli programları olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığında gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Yanık, Hollanda'nın Maastricht kentinde bulunduğu belirtilen depremzede çocukla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Bugün sabahtan bu yana 5 yaşında Türk uyruklu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı depremzede bir çocuğun Hollanda'da tek başına bulunduğu gibi birtakım haberler vardı. Bu haberler üzerine hemen biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak harekete geçtik. Dışişleri Bakanlığımız Hollanda makamlarıyla temasa geçti. Bize verilen bilgi, çocuğun Türk uyruklu olmadığı. Dolayısıyla 'Türk uyruklu olmadığı için de daha fazla bilgi veremeyiz.' şeklinde bir geri dönüş olmuş. Dolayısıyla bugün sabahtan bu yana Türk vatandaşı bir küçük çocuğun Hollanda'da terk edilmiş ya da sahipsiz vaziyette refakatsiz bir biçimde bulunduğu iddiası doğru değil."

Haricen yaptıkları araştırmalarda da çocuğun Suriye uyruklu ve 13 yaşı civarında olduğu bilgisini elde ettiklerini aktaran Yanık, "Bu da teyide muhtaç şu anda. Ancak yine araştırmalarımız devam ediyor. Fakat son tahlilde herhangi bir vatandaşımız olan Türk uyruklu ve küçük yaşta bir çocuğun Hollanda'da bulunması söz konusu değil. Çok fazla üzerinden tartışmalar, birtakım manipülasyon söylemler devam edince bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, gerek yurt içinde gerek yurt dışında hiçbir vatandaşın sahipsiz bırakılmadığını vurgulayarak "Hele bir çocuğumuzu yalnız bırakmamız, sahipsiz bırakmamız, refakatsiz bırakmamız diye bir şey söz konusu değil. Özellikle deprem bölgesiyle alakalı ilk günden itibaren çocuklarla ilgili de her türlü tedbirimizi aldık. Takibimizi yapıyoruz. Çocuklarımızla ilgili gerek kuruluş bakımlarımızda gerek aileye dönme çalışmalarında zaten süreç devam ediyor. Bugünkü haberlerin de asılsız olduğunu bu vesileyle paylaşmış olalım." diye konuştu.

Etiketler hollanda bakan yanık
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