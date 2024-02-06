Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul Adliyesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda yeni gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Adliyesi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkingözaltına alınan şüpheli sayısının 40'a yükseldiğini bildirdi.

İstanbul Adalet Sarayı’na bu sabah saat 11.40 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyen DHKP-C'li teröristlerden Emrah Yayla ile Pınar Birkoç, etkisiz hale getirildi. 3 polis memuru ile 3 sivil vatandaş ise yaralandı. Saldırıda bir yurttaş ise hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin bilgi almak için İstanbul Adliyesi'ne geldi. Adliyede açıklama yapan Bakan Yerlikaya, iki teröristin metrobüsle gelerek adliyenin D Kapısı'ndan adliyeye girmek istediklerini, GBT için durdurulduklarında ise kadın teröristin önce biber gaze sıktığını sonrasında ise ateş etmeye başladıklarını kaydetti.

"40 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bugün 6 Şubat depreminin yıl dönümü. Aynı zamanda da mübarek Miraç Gecesi. Biz, deprem şehitlerimizin acısını yaşarken, bu mübarek gecede milletimiz için dua ederken hainler bir terör saldırısı girişiminde bulundular. Ama biz durmayacağız. Milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyularda boğmaya devam edeceğiz. Ve her zaman söylüyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. İstanbul Emniyetimiz bu menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve bu vakte kadar 40 şahıs gözaltına alındı ve operasyonlarımız devam ediyor" dedi.

335 SOL ÖRGÜTE OPERASYON

Bakan Yerlikaya, 1 Haziran 2023'ten 6 Şubat 2024 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı olarak 335 sol terör örgütüne operasyon düzenlediklerini, bu operasyonlarda 269 DHKP-C'li terörstin gözaltına alındığını, 30'unun tutuklandığını, 137'sine adli kontrol hükmü uygulandığını ve 6'sının da etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Miraç Kandili'ni kutladığını belirten Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un şahsında Çağlayan Adliyesi'nde çalışan herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gazetecinin 'bomba şüphesi' sorusuna yanıt veren Bakan Yerlikaya, şu ana kadar kendilerine böyle bir bilgi aktarılmadığını kaydetti.