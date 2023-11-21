Bakan Yerlikaya açıkladı: Yolyemezler suç örgütü çökertildi

Bir organize suç örgütü daha çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen "Kafes-14" operasyonları kapsamında, ''Yolyemezler'' grubu olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada '''Yolyemezler'' grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 9 Ekim'de 2 kişinin tellerini keserek girdikleri bir villadaki grupla silahla çatışmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, silahlı çatışmanın yaşandığı villada kalan şüphelilerin, sosyal medyada kendilerini "Yolyemezler" olarak tanıtan silahlı suç örgütünün mensupları oldukları belirlendi. Soruşturmada, silahlı suç örgütü lider ve yöneticisi ile örgüt üyelerinin birlikte hareket ederek hiyerarşik düzen içerisinde Büyükçekmece dışında Güngören ve Silivri'de "silahla adam öldürme", "silahla birden fazla kişiyi yaralama", "birden fazla iş yeri ve aracı kurşunlama", "silahla tehdit" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarına karıştıkları tespit edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensubu 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 19 ŞÜPHELİ YAKALANDI Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu, 8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu açıkladı.