Bakan Yerlikaya duyurdu: 88 kilo kaçak altın ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da gerçekleştirilen 'Ayar-2' operasyonunda, 88 kilogram kaçak külçe altının ele geçirildiğini duyurdu.

Van'da kaçak altın operasyonu gerçekleştirildi. Düzenelenen operasyonla, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu.

VAN'DA KAÇAK ALTIN OPERASYONU!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan 'Ayar-2' operasyonunda Edremit ilçesinde bir aracın içerisinde yapılan aramada zula yapılarak gizlenmiş halde; her biri 1 kilo ağırlığında olan 24 ayar 88 adet kaçak altın ele geçirildi. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı" dedi.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

DHA