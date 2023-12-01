Bakan Yerlikaya duyurdu: Van'da 4,6 ton uyuşturucu yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen Narkogüç-38 operasyonunda 4,6 ton toz esrar maddesi elegeçirildiğini duyurdu.
Van'da 4 ton 600 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkogüç-38 operasyonları 45 ilde devam ediyor.
Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı yeni bir operasyon daha düzenledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 4 ton 600 kilogram toz esrar yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.
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