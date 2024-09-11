Bakanlığın patatesli yemek önerisi tepki çekti

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarında patates tüketiminin artırılması talimatını verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, patates üretiminde bu yıl yaşanacak arz fazlalığı sebebiyle, üreticinin mağdur olmaması için tüm kamu kurumlarından patates tüketiminin artırılmasını istedi.

Bakanlık tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ‘Patates tüketiminde farkındalığın artırılması’ konulu yazıda, 2024 sezonunda patates üretiminin, yurt içi tüketimi ve Türkiye’nin ihracat kapasitesini aşmasının beklendiği ve arz fazlasının ortaya çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

Yazıda “Arz fazlasının sebep olabileceği fiyat dalgalanmaları ve üreticilerin bir sonraki dönem ekim kararlarında oluşabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilebilmesi maksadıyla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde, yurt içi patates tüketiminin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır” denildi. Bu kapsamda, askerî birlikler, yurtlar, okullar, üniversiteler, kurum yemekhaneleri ve sosyal tesislerin yanı sıra, gıda yardımlarında da patatese ağırlık verilmesi talep edildi.

Bakanlığın verdiği 'patates' talimatının ardından sosyal medyada trendlere giren konular arasında patatesli yemek tarifi olması dikkat çekti.

Sosyal medya platformu X'te, Türkiye gündeminde 'PatatesliYemekÖnerim' etiketi birinci oldu.