Bakanlık açıkladı: Bayram tatili boyunca 19 bin 593 acil sağlık personeli görev yapacak

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için alınan tedbirler kapsamında 19 bin 593 acil sağlık personeli ve 3 bin 457 ambulansın görevde olacak.

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için alınan tedbirleri duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak tedbirler kapsamında, 9 gün boyunca 3 bin 457 ambulans ve 19 bin 593 acil sağlık hizmeti personelinin görev yapacağı ayrıca 175 UMKE aracı ve 875 UMKE personelinin de aktif olarak hizmet sunacağı belirtildi.

ANADOLU YAKASI İÇİN TEDBİRLER

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde oluşabilecek trafik kazalarına hızlı müdahale edebilmek için ek ekipler oluşturulduğu belirtilen açıklamada, "İstanbul'da Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu-Tuzla Akfırat mevkiinde 9 sağlık personeli ile helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE aracı ve UMKE ATAK aracı hazır bulunacak. Tuzla Köprüsü, Tuzla Mehmetçik Vakfı önü ve İstanbul Park dinlenme tesisleri olmak üzere üç noktaya da acil yardım ambulansları ve toplamda 9 personel görevlendirildi.

AVRUPA YAKASI İÇİN TEDBİRLER

Avrupa yakasında ise TÜYAP Büyükçekmece E5 üzerinde, TEM Otoyolu Silivri Metro Tesisleri'nde ve Çatalca Devlet Yolu ayrımı Tekirdağ-İstanbul il sınırı ayrımında 3 tedbir noktası belirlendi. Bu noktalarda da 1'er acil yardım ambulansı ve 2 UMKE aracı ile toplam 13 personel görev yapacak. İzmir'de Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar ve Güzelbahçe ilçeleri ile bu bölgelere ulaşımı sağlayan otoban ve yol ayrımında helikopter ambulans, UMKE aracı, acil yardım ambulansı ve motosiklet ambulans görev yapacak. Bu bölgede 11 sağlık personeli hizmet verecek.

İZMİR BORNOVA İLÇESİNDE ALINAN TEDBİRLER

İzmir Bornova ilçesinde otoban yanında 1 acil yardım ambulansı, 1 UMKE aracı ve 1 motosiklet ambulans ile 7 sağlık personeli görev alacak. İzmir kuzey girişi Menemen ilçesinde ise 1 acil yardım ambulansı ve 1 motosiklet ambulans ile 4 sağlık personeli hizmet verecek. Ankara'da Kulu yolu üzeri, Eskişehir yolu üzeri ve Kırıkkale yolu üzerinde 1'er UMKE aracı ve acil yardım ambulansı ile helikopter ambulans (Kulu Makas mevkisinde konuşlandırılacak), 2 motosiklet ambulans ve toplamda 25 sağlık personeli görev yapacak" denildi.