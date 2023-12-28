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Bakanlık duyurdu: 1071 personel alınacak

Bakanlık duyurdu: 1071 personel alınacak
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, açıklamada, bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere "gençlik çalışanı" alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

İŞTE SON BAŞVURU TARİHİ

Yayımlanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Buna göre, boş bulunan sözleşmeli gençlik çalışanı pozisyonları için 1071 personel istihdam edilecek. Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) - 8 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek. Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Adaylar başvurularını ve sınava ilişkin bilgilerini kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecek."

Etiketler bakanlık personel personel alımı
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