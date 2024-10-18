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Bakanlık yeni ''sağlıksız'' listesini açıkladı: Peynirler, tereyağları...

Bakanlık yeni ''sağlıksız'' listesini açıkladı: Peynirler, tereyağları...
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Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını hiçe sayan gıdadaki taklit ve tağşiş listelerini yeniledi. Yeni listeye çok sayıda peynir ve tereyağ firması girdi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit edebilecek tereyağı ve peynirlerin yer aldığı 17 Ekim tarihli listeyi yayımladı. Bakanlığın bu adımı, gıda güvenliği denetimlerinde sağlığa zararlı ürünlerin kamuoyuna duyurulmasını amaçlayan 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31. maddesi kapsamında atıldı.

17 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan liste, süt ve süt ürünlerinde yapılan kontrollerin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları içeriyor.

Bakanlık, denetimlerin artarak devam edeceğini ve halk sağlığını tehlikeye sokabilecek tüm gıda ürünlerini düzenli olarak kamuoyuna duyurmaya devam edeceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını hiçe sayan gıdadaki taklit ve tağşiş listelerini yeniledi. Yeni listeye çok sayıda peynir ve tereyağ firması girdi...

Etiketler peynir tereyağ bakanlık tarım ve orman bakanlığı liste güncel liste yeni liste
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