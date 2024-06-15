Bakanlıktan balıkçılara müjde geldi: Yarın sona eriyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nde üç aydır bekleyen balıkçılara Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan müjde geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreme dönemi dolayısıyla Beyşehir Gölü'nde her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanan su ürünleri av yasağı son buluyor. Balıkçılar, 16 Haziran 2024 tarihinden itibaren tekneleriyle göle açılıp tatlı sulara ağ sermeye yeniden başlayacak.

YENİ NESİLLERE AKTARILMASI İÇİN

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden su ürünleri av yasağının sona ermesi dolayısıyla yapılan açıklamada, balıkçılığın sürdürülebilir olmasının kurallara bağlı bir avcılık ile mümkün olabileceği belirtildi. Balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için öncelikle av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, endemik türlerin korunması ile birlikte istilacı türlerin göl ve göletlerden uzak tutulması, her balığa en az bir kez üreme şansı verilmesi amacıyla Konya ili içerisindeki göl ve göletlerde balıkların üreme döneminde olmasından dolayı 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında sazangillerin her türlü avcılığının yasaklandığı hatırlatıldı.

BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR

Açıklamanın devamında, boy yasağı uygulamasının yıl boyu devam etmekte olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi: “İç sularda avlanan sazan için avlanabilir boy sınırı 40 santimetre, sudak için 26 santimetre olarak belirlenmiş olup, bu boydan kısa balıkların avlanması yıl boyu yasaktır. Usulsüz avcılık tespiti halinde 112'nin aranarak durumun yetkililere bildirilmesi göllerimizin geleceği için önem arz etmektedir. Bunun yanında canlı yaşamının ve suyun kalitesinin yükseltilmesi adına sucul ortamdaki doğal olmayan maddelerin sudan ve zeminden uzaklaştırılması balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir.

YENİ AV SEZONU YARIN BAŞLIYOR

Terkedilmiş av araçlarının suda bırakılmaması, çıkarılamadığı veya bulunamadığı durumlarda ise bakanlığımız tarafından çıkarılması için; agimkayboldu@tarimorman.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi büyük önem arz etmektedir. Gayemiz göllerimizi gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devretmektir. Canlıyı koru, suyu koru, geleceğini koru anlayışıyla hareket etmeliyiz. Av yasağı dönemi 15 Haziran'da sona erecek olup yeni av sezonu 16 Haziran itibarı ile başlayacaktır. Amatör ve ticari balıkçı kardeşlerimizden göllerimizin korunması konusunda duyarlı olmalarını beklemekteyiz.”