Bakanlıktan iade kargo ücreti açıklaması

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren kargo iade masraflarının tüketiciler tarafından ödeneceğine ilişkin haberleri yalanladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayı itibarıyla evden internete erişim imkanı olan hanelerin oranı yüzde 95,5 seviyesine çıktı.

2022 yılının ekim ayı ile 2023'ün ekim ayını kapsayan 12 aylık süreçte internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı yüzde 49,5 oldu.

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE SORUN YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 27

2023 yılının ilk 3 ayında internet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin yüzde 75,5'i giyim, ayakkabı ve aksesuar aldı.

2023 yılının haziran, temmuz ve ağustos aylarında web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yaptığı satın alma işleminde sorunla karşılaşan bireylerin oranı yüzde 27,1 oldu.

En fazla karşılaşılan sorunlar sırasıyla yüzde 13,6 ile teslimatın belirtilenden daha yavaş olması ve yüzde 11,1 ile yanlış veya hasarlı mal, hizmet teslimi oldu.

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

İnternet üzerinden alışverişin son yıllarda artmasıyla kargo şubelerindeki iade işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü için ürünlerin iade sürecinde değişiklik yapıldığı iddia edilmişti.

İnternetten alınan ürünlerin iadesinin tüketiciler tarafından karşılanacağı düzenlemenin, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacağı öne sürülmüştü.

Ticaret Bakanlığı'ndan iddialara yönelik açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında, kargo iade masraflarının tüketiciler tarafından ödeneceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.